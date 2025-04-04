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08:38, 9 мая 2025МирЭксклюзив

Сербы определились с любимым лидером России

Историк Денчич: Сербы помнят о Николае II и его помощи Сербии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Сербы до сих пор помнят о правителе Российской империи Николае II и его помощи Сербии в период Первой мировой войны, что делает его самым популярным российским лидером. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сербский историк Милан Денчич.

Сербы помнят про императора Николая Второго, который вступился за Сербию в Первой мировой войне

Милан Денчичисторик из Сербии

Исследователь также подчеркнул, что сама Первая мировая война занимает особое место в национальной памяти сербов и формировании их идентичности.

При этом Денчич указал, что Россию и Сербию связывают и другие исторические эпохи, о чем жители балканского государства помнят до сих пор. Он также подчеркнул, что крепкие связи способствуют современным отношениям, что показал отказ Белграда от введения санкций против России.

Сербы хорошо помнят о русско-турецким войнах XIX века, благодаря которым многие православные народы Балканского полуострова получили независимые государства (...) Красная армия участвовала в освобождении Югославии от нацизма. Сербы благодарны России и за поддержку в вопросе Косово и Метохии, Республики Сербской и сохранении нейтралитета

Милан Денчичисторик из Сербии

4 марта 2022 года вскоре после начала конфликта на Украине сербские активисты ряда общественно-политических объединений провели в столице страны мероприятие в поддержку России, собравшись у памятника Николаю II. Этот монумент находится через дорогу от резиденции президента Сербии, что имело особое политическое значение.

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