Спецпредставитель Путина назвал причину отсутствия просьб о снятии санкций

Дмитриев: Россия хорошо справляется с санкции и не просит снять их

Российская экономика хорошо справляется с западными санкциями, поэтому Москва не просит снять ограничения или смягчить их. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«Во-первых, многие россияне считают, что санкции даже помогли стране снизить зависимость от Запада. Если взглянуть на наш рост ВВП — в прошлом году он составил четыре процента, тогда как в Европе около одного процента. А отношение госдолга к ВВП у нас 18 процентов против примерно 100 процентов в Европе. Так что российская экономика справляется хорошо, и мы не просим о снятии санкций», — назвал причину Дмитриев.

Он отметил, что планы американского бизнеса об отмене части санкций в обмен на возвращение на российский рынок — это «правильный шаг, но в интересах самих США».

Ранее Дмитриев заявил, что РФ и США по итогам двух дней сделали «три шага вперед». Он отметил, что за три года отсутствия диалога между сторонами накопилось много вопросов.