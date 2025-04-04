Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:44, 4 апреля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о деле против гендиректора российской IT-компании

Арестованный гендиректор IT-компании «Аеза групп» связан с наркошопом BlackSprut
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Гендиректор петербургской IT-компании «Аеза групп» Юрий Бозоян и 21-летний учредитель компании арестованы за оказание покровительства наркошопу BlackSprut. Подробности дела стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, мужчины познакомились шесть лет назад. Тогда 16-летний подросток предложил 27-летнему Бозояну вложиться в бизнес по аренде серверов. Так появилась «Аеза групп». В 2023 году они стали обеспечивать работу магазина по продаже наркотиков и защищать их от DDoS-атак. Расходы на аренду офиса, технику и оборудование партнеры взяли на себя, а деньги от BlackSprut они получали через криптокошельки.

В 2025 году закладчик продал мефедрон московским полицейским под прикрытием, тогда наркобизнесменов накрыли. По статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу проводят обыски в офисе IT-компании на Зольной улице. Мещанский районный суд Москвы уже арестовал Бозояна и еще двух предпринимателей.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Глава Госдепа оценил шансы Трампа попасть в ловушку бесконечных переговоров

    Подсчитан ущерб США от ответных пошлин Китая

    Стало известно о смерти россиянина на СВО спустя месяц службы

    За мусор в жилье россиян предложили наказывать методами из 90-х

    В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

    Российский город захватили полчища комаров

    В США прокомментировали заявление о возобновлении прямых рейсов с Россией

    Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше