Стали известны подробности о деле против гендиректора российской IT-компании

Арестованный гендиректор IT-компании «Аеза групп» связан с наркошопом BlackSprut

Гендиректор петербургской IT-компании «Аеза групп» Юрий Бозоян и 21-летний учредитель компании арестованы за оказание покровительства наркошопу BlackSprut. Подробности дела стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, мужчины познакомились шесть лет назад. Тогда 16-летний подросток предложил 27-летнему Бозояну вложиться в бизнес по аренде серверов. Так появилась «Аеза групп». В 2023 году они стали обеспечивать работу магазина по продаже наркотиков и защищать их от DDoS-атак. Расходы на аренду офиса, технику и оборудование партнеры взяли на себя, а деньги от BlackSprut они получали через криптокошельки.

В 2025 году закладчик продал мефедрон московским полицейским под прикрытием, тогда наркобизнесменов накрыли. По статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу проводят обыски в офисе IT-компании на Зольной улице. Мещанский районный суд Москвы уже арестовал Бозояна и еще двух предпринимателей.