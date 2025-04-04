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14:14, 4 апреля 2025Россия

Стало известно о смерти ушедшей на СВО вслед за мужем-штурмовиком россиянки

В Ростовской области сообщили о смерти ушедшей на СВО вслед за мужем женщины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Ростовской области сообщили о смерти ушедшей на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем жительницы региона. Об этом сообщило издание «КП Ростов-на-Дону» в Telegram.

О том, что россиянка ушла на СВО, стало известно в конце 2024 года.

По информации издания, женщина, взявшая позывной Молния, получила несовместимые с жизнью травмы при ударе беспилотника. В апреле ей должно было исполниться 42 года.

Ранее на СВО ушла мать шестерых детей, она захотела служить вместе с мужем после совета свекрови. Она присоединилась к супругу через полтора месяца. Детей оставили на попечение старшей дочери, которой на тот момент уже исполнилось 23 года.

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