Стрельбу боевой машины с надписью «Za мир» по ВСУ в Курской области сняли на видео

САУ «Гвоздика» нанесла удар по ВСУ в Курской области и попала на видео

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» нанесла удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области и попала на видео. Кадры стрельбы опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

На снятых оборонным ведомством кадрах видно, что на боевую машину нанесена надпись «Za мир». Судя по кадрам, САУ доработана военными — на ней установлена прозванная «мангалом» сетка, которая призвана защитить установку от дронов противника.

«В приграничном районе Курской области (...) расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" бригады морской пехоты уничтожили укрепления, боевую технику и пехоту ВСУ», — прокомментировали кадры в Минобороны.

Ранее стало известно о тяжелых боях с пытающимися прорваться в Белгородскую область бойцами ВСУ.