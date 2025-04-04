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14:30, 4 апреля 2025Экономика

Tesla получила беспрецедентный урон

Bloomberg: Tesla показала худший квартальный результат с 2022 года
Кирилл Луцюк

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Компания Tesla получила беспрецедентный урон, о чем свидетельствует реакция фондового рынка. Об этом заявил аналитик JPMorgan Райан Бринкман. Его процитировало издание Bloomberg.

Оказалось, что поставки автомобилей Tesla в I квартале упали намного ниже, чем предполагали авторы пессимистичных прогнозов. Как заметил Бринкман, это говорит о том, что аналитики недооценили степень негативной реакции потребителей.

Издание отметило, что акции Tesla рухнули больше чем на пять процентов перед началом регулярных торгов в пятницу. А если считать с 17 декабря, когда они достигли рекордного максимума, то снижение оценивается в 44 процента.

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Подчеркивается, что с января по март Tesla поставила 336 тысяч 681 автомобиль. Это оказалось худшим квартальным результатом с 2022 года. Теперь JPMorgan прогнозирует, что прибыль Tesla в I квартале обрушится до 36 центов на акцию, что ниже предыдущего прогноза в 40 центов и средней оценки аналитиков в 46 центов.

Bloomberg напомнило, что, став спонсором главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах в США, Маск не раз критиковал европейских политических деятелей и высказывался в пользу крайне правых партий и активистов. Это обернулось против Tesla. Например, в Германии в прошлом квартале ее продажи упали на 62 процента.

Ранее, 2 апреля, квартальные продажи Tesla снизились на 13 процентов, достигнув трехлетнего минимума. Аналитики Уолл-стрит предсказывают этой компании обрушение продаж.

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