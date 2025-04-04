Белый тигр напал на работника цирка

В Египте тигр набросился на работника цирка во время представления

В Египте цирковой тигр напал на человека во время представления. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 1 апреля, в городе Танта на севере Египта. Когда дрессировщица Ануса Коута выступала на арене с белым тигром, один из работников цирка протянул руку сквозь ограждение. Хищник заметил это и набросился на мужчину. Нападение вызвало панику среди зрителей. Дрессировщики и ассистенты оттащили пострадавшего от ограждения. Он был немедленно госпитализирован. Операция с участием специалистов по сосудистой хирургии, ортопедии и пластической хирургии заняла четыре часа. Врачи были вынуждены целиком ампутировать ему руку.

Коута оставалась с пострадавшим все время, чтобы следить за его состоянием. Она также сообщила, что тигр, участвовавший в нападении, будет снят с выступлений и отправлен на повторную дрессировку в Каир.

В среду прокуратура города Танта распорядилась приостановить деятельность цирка, издав указ о создании комиссии из представителей Управления ветеринарной медицины для проверки всех животных в цирке. Кроме того, прокуратура направила группу для осмотра места происшествия, просмотра записей с камер наблюдения и опроса очевидцев.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр растерзал женщину. Нападение стало вторым в районе за два месяца.

