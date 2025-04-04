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09:27, 4 апреля 2025Мир

Трамп попросил Дмитриева встретиться с американскими сенаторами

NBC: Дмитриев встретился с американскими сенаторами по инициативе Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американскими сенаторами по инициативе Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине есть. По его словам, для скорого урегулирования кризиса необходимо найти долгосрочное решение, которое будет учитывать интересы Москвы в сфере безопасности.

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