Трамп попросил Дмитриева встретиться с американскими сенаторами

NBC: Дмитриев встретился с американскими сенаторами по инициативе Трампа

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американскими сенаторами по инициативе Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине есть. По его словам, для скорого урегулирования кризиса необходимо найти долгосрочное решение, которое будет учитывать интересы Москвы в сфере безопасности.