Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 4 апреля 2025Бывший СССР

Украина и США обсудят текст соглашения по минералам в онлайн-формате

Киев и Вашингтон в онлайн-формате могут обсудить соглашения по минералам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Reuters

Власти Украины и США могут обсудить в онлайн-формате текст соглашения по минералам. Об этом, ссылаясь на главу украинского МИД Андрея Сибигу, сообщает издание «Общественное».

«Сегодня может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн», — рассказал Сибига. По его словам, в ближайшее время украинская делегация отправится для дальнейших переговоров в США.

В начале апреля Сибига перепутал Украину и Соединенные Штаты, заявив о намерении подписать взаимовыгодное «для США и Америки» соглашение.

Ранее в США рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский может разозлить президента США Дональда Трампа, если откажется подписать последнюю версию сделки о минералах. Отмечалось, что Киев не хочет подписывать последний вариант соглашений.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Названы самые важные игры в истории

    Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

    Торчащие пятки из-под кровати выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

    В Раде предрекли сокращение помощи Украине из-за решения Трампа

    Лавров поздравил азербайджанского коллегу

    В Грузии раскрыли возможные сценарии развития отношений с США

    Появились подробности о боях в Курской области

    Дачникам раскрыли секрет идеального газона

    Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше