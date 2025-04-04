Украина и США обсудят текст соглашения по минералам в онлайн-формате

Киев и Вашингтон в онлайн-формате могут обсудить соглашения по минералам

Власти Украины и США могут обсудить в онлайн-формате текст соглашения по минералам. Об этом, ссылаясь на главу украинского МИД Андрея Сибигу, сообщает издание «Общественное».

«Сегодня может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн», — рассказал Сибига. По его словам, в ближайшее время украинская делегация отправится для дальнейших переговоров в США.

В начале апреля Сибига перепутал Украину и Соединенные Штаты, заявив о намерении подписать взаимовыгодное «для США и Америки» соглашение.

Ранее в США рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский может разозлить президента США Дональда Трампа, если откажется подписать последнюю версию сделки о минералах. Отмечалось, что Киев не хочет подписывать последний вариант соглашений.