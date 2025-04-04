Украинка с самыми большими щеками показала фото в одних трусах

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала откровенное фото фанатам. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале в ванной. Она позировала рядом с биде вполоборота к камере в одних черных стрингах, демонстрируя обнаженные ягодицы. При этом голую грудь манекенщица частично прикрыла рукой.

«Привет», — указала она в подписи, которую снабдила эмодзи в виде широкой улыбки.

В марте канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», сняла штаны на фотосессии.