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10:43, 4 апреля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками показала фото в одних трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Покрещук

Анастасия Покрещук. Кадр: Rina Rose / YouTube 

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала откровенное фото фанатам. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале в ванной. Она позировала рядом с биде вполоборота к камере в одних черных стрингах, демонстрируя обнаженные ягодицы. При этом голую грудь манекенщица частично прикрыла рукой.

«Привет», — указала она в подписи, которую снабдила эмодзи в виде широкой улыбки.

В марте канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», сняла штаны на фотосессии.

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