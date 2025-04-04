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12:23, 4 апреля 2025Силовые структуры

Укравшая из банка 150 миллионов рублей россиянка предстанет перед судом

В Красноярске осудят женщину, укравшую из банка 150 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске осудят женщину, укравшую из банка 150 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в 2018 году женщина узнала, что начальник одной из строительных компаний имеет большие суммы денег на различных вкладах. Она убедила его вложить эти средства в банк под более высокий процент. После того как мужчина принес их в кассу банка, управляющая, пользуясь своим положением, вынесла деньги из банка. К моменту выплаты процентов по вкладу женщина разными способами переносила этот срок или выплачивала гораздо меньшие суммы, чем было прописано в договоре. После этого пострадавший подал заявление в полицию. Сумма ущерба составила более 150 миллионов рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что фигурантка в марте 2020 года выехала на территорию Турции. После этого она была объявлена в международный розыск. В июле 2022 года ее нашли и задержали в Турции.

В октябре 2024 года женщину доставили в страну самолетом из аэропорта Антальи. Она заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по сущетсву.

3 октября 2024 года сообщалось, что укравшую из банка 150 миллионов рублей Ольгу Александрову экстрадировали из Турции.

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