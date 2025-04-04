Укрывавший террористку Трепову вышел на свободу

Укрывавший террористку Трепову Дмитрий Касинцев вышел на свободу из колонии

Укрывавший террористку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дмитрий Касинцев вышел из колонии на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

Теракт, при котором военкор Владлен Татарский получил несовместимые с жизнью травмы, произошел 2 апреля 2023 года в Петербурге. Тогда террористка Трепова по указанию украинских спецслужб принесла заминированный бюст Владлена Татарского в кафе, где происходил его творческий вечер.

Позже сообщалось, что в Люберцах появилась улица имени военкора Владлена Татарского. Увековечить его память военкора предложили ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации.