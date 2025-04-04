Ушедшим из России автогигантам предрекли колоссальные убытки из-за Трампа

Nikkei Asia: Потери японских концернов от пошлин Трампа составят почти $24 млрд

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины на ввоз иностранных автомобилей и комплектующих к ним приведут к издержкам японских концернов в размере почти 24 миллиарда долларов. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на отчет брокерской фирмы UBS Securities.

Резкое ужесточение торгово-экономической политики США затронуло в том числе импорт зарубежных машин и запчастей к ним. Ставки на ввоз в Соединенные Штаты подобной продукции составили 25 процентов от их таможенной стоимости. Это обстоятельство приведет к колоссальным потерям семи крупнейших японских производителей в размере более чем 3,5 триллиона иен, предупредили финансовые аналитики.

С наибольшими издержками, согласно отчету экспертов, столкнется ушедший из России концерн Toyota Motor. Его суммарные убытки от пошлин Трампа составят 1,8 триллиона иен (порядка 12,3 миллиарда долларов). Одним из немногих выходов для японских производителей смягчить негативные последствия таможенных ставок США станет перенос части производства, заявил аналитик UBS Кохэй Такахаси.

Концерны из этой азиатской страны до недавнего времени были сильно ориентированы на американский рынок сбыта. По данным Ассоциации производителей автомобилей Японии (JAMA), почти каждый третий выпущенный в стране автомобиль в 2023 году направлялся в США. По информации Минфина, в 2024-м на долю машин приходилось почти треть (30 процентов) всего экспорта азиатской страны в Соединенные Штаты. Если пошлины США на импорт японских автомобилей сохранятся в долгосрочной перспективе, реальный ВВП азиатской страны может потерять до 2,9 процента, резюмировали специалисты исследовательского института при компании Daiwa Securities.