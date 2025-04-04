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07:02, 4 апреля 2025Мир

В британском Бирмингеме пожаловались на нашествие гигантских крыс

Independent: Крысы размером с кошку и горы мусора стали нормой для Бирмингема
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Крысы размером с кошку и кучи мусора на улицах стали нормой для жителей британского Бирмингема на фоне забастовки мусорщиков. Горожанам приходится платить огромные деньги, чтобы частные компании вывозили часть мусора у их домов, пишет издание Independent.

Более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков. «Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков», — посетовали журналисты.

Как подчеркивается, жителям города стало фактически невозможно продолжать свою повседневную жизнь, пока город «погружается в хаос».

В конце марта СМИ уже писали о том, что крысы стали терроризировать жителей британского Бирмингема из-за огромного количества мусора на улицах. Как отмечалось, мусор стал скапливаться в городе из-за забастовок уборщиков и водителей мусоровозов. С января они требуют от городского совета повысить заработные платы и отказаться от сокращения рабочих мест.

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