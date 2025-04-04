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19:38, 4 апреля 2025Россия

В Госдуму внесли законопроект о распределении правительством платных мест в вузах

В Госдуму внесли проект, позволяющий кабмину распределять платные места в вузах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет правительству России распределять платные места в вузах. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Проект подготовили 346 депутатов, пять сенаторов, а также спикеры Государственной Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что российские вузы увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов. В частности, иностранный язык был исключен для ряда программ, а с 2026 года введут обязательный экзамен по физике для всех инженерных направлений.

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