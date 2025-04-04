В Хабаровском крае заметили следы редкого зверя

В заповеднике Хабаровского края заметили следы редкой харзы

Ученые национальных парков Хабаровского края заметили следы редкого зверя. Соответствующее сообщение появилось на странице организации «Заповедное Приамурье» во «ВКонтакте».

Речь идет о харзе, следы которой попадаются на глаза специалистов второй год подряд в северном районе Большехехцирского заповедника и на маршруте Чирки. По предположениям ученых, в этих окрестностях обосновались две семьи лесной куницы.

Кроме того, выяснилось, что впервые за многие годы в Большехехцирском заповеднике также были замечены следы волка. Обычно он старается обходить данную территорию, поскольку она занята тиграми. Также в этой местности были найдены метки рыси.

Ранее сообщалось, что первого вышедшего из спячки медведя увидели в камчатском заповеднике.

