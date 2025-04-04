Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:42, 4 апреля 2025Моя страна

В Хабаровском крае заметили следы редкого зверя

В заповеднике Хабаровского края заметили следы редкой харзы
Мария Винар

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ученые национальных парков Хабаровского края заметили следы редкого зверя. Соответствующее сообщение появилось на странице организации «Заповедное Приамурье» во «ВКонтакте».

Речь идет о харзе, следы которой попадаются на глаза специалистов второй год подряд в северном районе Большехехцирского заповедника и на маршруте Чирки. По предположениям ученых, в этих окрестностях обосновались две семьи лесной куницы.

Кроме того, выяснилось, что впервые за многие годы в Большехехцирском заповеднике также были замечены следы волка. Обычно он старается обходить данную территорию, поскольку она занята тиграми. Также в этой местности были найдены метки рыси.

Ранее сообщалось, что первого вышедшего из спячки медведя увидели в камчатском заповеднике.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    После расправы над 14-летней школьницей возбудили дело

    Названа неожиданная польза кофе для офисных сотрудников

    Глава офиса Зеленского предложил США вести контроль за прекращением огня

    SpaceX второй раз отправит в полет первую ступень Starship

    Трехлетняя девочка нашла древний амулет в виде скарабея на прогулке

    На пятерых несовершеннолетних россиян возбудили дела за оправдание терроризма

    Стало известно о жестокости женщин-операторов дронов в ВСУ

    На Западе обозвали сторонников санкций против России одним словом

    В популярном у туристов российском регионе продлили штормовое предупреждение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше