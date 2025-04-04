В Херсонской области раскрыли сроки принятия решения по восстановлению Каховской ГЭС

Сальдо: Восстановление Каховской ГЭС откладывается до окончания боевых действий

Принятие решения по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) откладывается до окончания боевых действий. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Решение однозначно откладывается на послевоенное время. Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что восстановление данного объекта — очень сложный и многогранный процесс, зависящий от многих факторов. Он добавил, что для начала необходимо провести оценку состояния сооружения и выявить имеющиеся повреждения.

По словам главы региона, предварительно, станция разрушена полностью и ее придется строить заново, что технически будет «даже проще, чем чинить разрушенное сооружение».

Осенью 2024 года Владимир Сальдо заявлял, что восстановление Каховской ГЭС может занять несколько лет. Он подчеркнул, что ее наземная и надводная составляющие были уничтожены практически полностью.