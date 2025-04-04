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08:41, 4 апреля 2025Бывший СССР

В МИД нашли связь между атаками ВСУ и диалогом России и США

Посол Мирошник: Киев атакует регионы России из-за диалога Москвы и Вашингтона
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев нервно реагирует на диалог Москвы и Вашингтона, из-за чего атакует регионы России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за одну ночь отправили более ста беспилотников для атаки на российские гражданские объекты. По его словам, такие действия Киева «в тысячу раз показательнее, чем стоны Зеленского о его "стремлении к миру"».

«Это так нервно реагирует киевский режим на продолжение диалога России и США», — написал он.

В ночь на 4 апреля Россия подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, для региона это была одна из самых массовых атак со стороны ВСУ.

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