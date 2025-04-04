В МИД России заявили о намерении Украины не прекращать огонь

Захарова: Киев не планирует прекращать огонь, атакуя гражданские объекты

Власти Украины, атакуя гражданское население, показывают свое нежелание прекращать огонь и дипломатическим путем достигать урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима [президента Украины Владимира] Зеленского нет политической воли к миру», — указано в сообщении.

Она добавила, что, целенаправленно атакуя приграничье, власти Украины намеренно хотят убить как можно больше русских людей, посеять панику среди населения и запугать граждан.

Ранее Захарова заявила, что ЕС и Киев готовят провокацию в годовщину событий в Буче для срыва мирных переговоров. Она добавила, что подобная провокация также будет использована, чтобы убедить европейских налогоплательщиков профинансировать украинские власти.