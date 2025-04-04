В московских аэропортах сняли ограничения на работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 22 самолета», — говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака беспилотного летательного аппарата. Жители подмосковного Турово также сообщили, что слышали в небе БПЛА.