В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

Документальный сериал «Быть цыганом» выйдет в Okko 8 апреля

В онлайн-кинотеатре Okko 8 апреля выйдет документальный сериал «Быть цыганом», в котором стендап-комик Леонид Кулаков отправился в путешествие вместе с табором. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

По словам создателей, пятисерийный проект представляет собой смесь роуд-муви, документального фильма и стендап-выступления — и станет первым в истории кочевым документальным стендап-сериалом. Для того чтобы осуществить свою задумку, Кулаков взял в аренду автодом, на котором и отправился в путешествие, чтобы изучить и развенчать стереотипы о цыганской жизни.

Режиссером сериала выступил Владислав Кузнецов, а сценарий написал Алексей Кобылков. Продюсерами «Быть цыганом» стали Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.

«Это абсолютно уникальный проект, причем не только для России, но и для всего мира. Во-первых, новый сериал сочетает в себе два очень непохожих жанра: тревел и стендап. Во-вторых, это очень глубинное исследование на тему современных российских цыган и того, как с трепетом оберегают они свою культуру», — рассказал о сериале продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

Премьера проекта «Быть цыганом» состоится 8 апреля в Okko. В онлайн-кинотеатре также идет игровой сериал «Улица Шекспира», героями которого выступают цыгане.