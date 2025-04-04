Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:04, 4 апреля 2025Культура

В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

Документальный сериал «Быть цыганом» выйдет в Okko 8 апреля
Андрей Шеньшаков

Кадр: Леонид Кулаков - StandUp комик / VK Видео

В онлайн-кинотеатре Okko 8 апреля выйдет документальный сериал «Быть цыганом», в котором стендап-комик Леонид Кулаков отправился в путешествие вместе с табором. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

По словам создателей, пятисерийный проект представляет собой смесь роуд-муви, документального фильма и стендап-выступления — и станет первым в истории кочевым документальным стендап-сериалом. Для того чтобы осуществить свою задумку, Кулаков взял в аренду автодом, на котором и отправился в путешествие, чтобы изучить и развенчать стереотипы о цыганской жизни.

Режиссером сериала выступил Владислав Кузнецов, а сценарий написал Алексей Кобылков. Продюсерами «Быть цыганом» стали Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.

«Это абсолютно уникальный проект, причем не только для России, но и для всего мира. Во-первых, новый сериал сочетает в себе два очень непохожих жанра: тревел и стендап. Во-вторых, это очень глубинное исследование на тему современных российских цыган и того, как с трепетом оберегают они свою культуру», — рассказал о сериале продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

Премьера проекта «Быть цыганом» состоится 8 апреля в Okko. В онлайн-кинотеатре также идет игровой сериал «Улица Шекспира», героями которого выступают цыгане.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Введенные Трамом пошлины назвали причиной паники на мировых фондовых рынках

    Бывшая жена Паши Техника подтвердила информацию о его смерти

    Тысячи жителей российского города остались без воды

    Трамп продлил работу TikTok в США

    В российском городе по этажу здания растеклись человеческие ноги и легкие

    Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания

    Паша Техник умер в больнице в Таиланде

    В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

    Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше