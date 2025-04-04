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18:36, 4 апреля 2025Мир

В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии

В СПЧ ООН более 20 стран не поддержали мандат антироссийской комиссии по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Согласно результатам голосования в Совете Организации Объединенных Наций (ООН), 22 страны из 47 не поддержали продление мандата якобы «независимой» антироссийской комиссии по расследованию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из 47 государств, входящих в комиссию, 4 страны проголосовали против продления мандата этой структуры, 18 решили воздержаться, а 25 стран проголосовали за», — передает агентство.

СПЧ ООН создал международную «независимую» комиссию по расследованию событий на Украине 4 марта 2022 года в соответствии с принятой резолюцией 49/1, которую представили западные страны с целью расследовать все предполагаемые посягательства на права человека и нарушения международного гуманитарного права в контексте украинского конфликта.

2 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по «Формуле Арриа» заявил, что поспешное бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области в результате операции российских войск не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений.

По словам дипломата, при отступлении украинские войска бросали дорогое западное оборудование, а также минировали местность, в том числе прикрепляя взрывные устройства к детским игрушкам.

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