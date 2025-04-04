В России больничные захотели выдавать по-новому

Кузнецов: Минздрав дорабатывает изменение порядка получения больничного листа

В России больничные листы захотели выдавать по-новому. Соответствующие изменения в порядок получения документов дорабатываются, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По словам чиновника, на данном этапе ведется обсуждение по этому вопросу с экспертами и представителями регионов. «Порядок находится в работе», — заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года планируют изменить порядок оформления больничных листов в качестве защитной меры для часто болеющих россиян.

Предполагается, что, если в течение полугода работник оформлял больничный лист четыре раза, врачу необходимо будет направить медицинские документы врачебной комиссии, которая уже будет выносить соответствующее решение.

Утверждалось, что исключением станут ситуации, связанные с уходом за больным родственником, медицинской реабилитацией, а также получением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или заболеваниях, требующих замещение почечной терапии.