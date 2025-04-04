В СК раскрыли число пострадавших в 2024 году от преступлений в семьях детей

В 2024 году следователи признали около двух тысяч детей пострадавшими от преступлений в семьях. Об этом ТАСС рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Глава ведомства отметил, что правонарушения внутри семьи носят латентный характер. Дети часто чувствуют себя подавлено и не рассказывают о происходящем, потому что боятся столкнуться с недоверием. Таким образом таких преступлений намного больше, чем указано в криминальной статистике.
Ранее сообщалось, что от преступлений в школах пострадали 186 детей.