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12:12, 4 апреля 2025Силовые структуры

В СК раскрыли число пострадавших в 2024 году от преступлений в семьях детей

Бастрыкин: В 2024 году 2 тысячи детей пострадали от преступлений в семьях
Варвара Митина (редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В 2024 году следователи признали около двух тысяч детей пострадавшими от преступлений в семьях. Об этом ТАСС рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что правонарушения внутри семьи носят латентный характер. Дети часто чувствуют себя подавлено и не рассказывают о происходящем, потому что боятся столкнуться с недоверием. Таким образом таких преступлений намного больше, чем указано в криминальной статистике.

Ранее сообщалось, что от преступлений в школах пострадали 186 детей.

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