Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:59, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

В словах Каллас увидели двойные стандарты по отношению к России

L’Antidiplomatico: Слова Каллас о России показывают двойные стандарты ЕС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас увидели двойные стандарты по отношению к России. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

В статье отмечается, что Каллас настаивает на сопротивлении России, даже если это означает обнищание Европы и приближение к войне.

«С одной стороны, она осуждает торговые войны, потому что "никто не выходит победителем», с другой — поддерживает политику, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с Россией с реальным риском ядерной катастрофы», — утверждают журналисты издания.

В статье также критикуется НАТО за то, что организация является скорее двигателем эскалации, чем оборонительным альянсом. По мнению СМИ, вместо того, чтобы выступать в качестве посредника, Европа превращается в полигон для провокационных учений у границ России.

«Риторика "российской угрозы" используется для оправдания бессмысленного увеличения военных расходов, тогда как на самом деле повестку дня, вероятно, диктуют "ястребы" в Вашингтоне, превращая Старый Континент в окоп их (проигранного) столкновения с Москвой», — отмечают авторы текста.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией. По мнению Филиппо, антироссийская политика Каллас ведет к потенциальному конфликту, а также обходится Евросоюзу в огромные деньги.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Названы самые важные игры в истории

    Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

    Торчащие пятки из-под кровати выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

    В Раде предрекли сокращение помощи Украине из-за решения Трампа

    Лавров поздравил азербайджанского коллегу

    В Грузии раскрыли возможные сценарии развития отношений с США

    Появились подробности о боях в Курской области

    Дачникам раскрыли секрет идеального газона

    Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше