В словах Каллас увидели двойные стандарты по отношению к России

L’Antidiplomatico: Слова Каллас о России показывают двойные стандарты ЕС

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас увидели двойные стандарты по отношению к России. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

В статье отмечается, что Каллас настаивает на сопротивлении России, даже если это означает обнищание Европы и приближение к войне.

«С одной стороны, она осуждает торговые войны, потому что "никто не выходит победителем», с другой — поддерживает политику, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с Россией с реальным риском ядерной катастрофы», — утверждают журналисты издания.

В статье также критикуется НАТО за то, что организация является скорее двигателем эскалации, чем оборонительным альянсом. По мнению СМИ, вместо того, чтобы выступать в качестве посредника, Европа превращается в полигон для провокационных учений у границ России.

«Риторика "российской угрозы" используется для оправдания бессмысленного увеличения военных расходов, тогда как на самом деле повестку дня, вероятно, диктуют "ястребы" в Вашингтоне, превращая Старый Континент в окоп их (проигранного) столкновения с Москвой», — отмечают авторы текста.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией. По мнению Филиппо, антироссийская политика Каллас ведет к потенциальному конфликту, а также обходится Евросоюзу в огромные деньги.