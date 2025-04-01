Французский политик Филиппо назвал Каллас ничтожеством из-за слов о России

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Филиппо, антироссийская политика Каллас ведет к потенциальному конфликту, а также обходится Евросоюзу в огромные деньги. «Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией», — подчеркнул он.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС уже начал обсуждать 17-й пакет санкций против России и рассматривает его как инструмент давления на Москву. «Есть понимание, что он [новый пакет антироссийских ограничений] необходим», — сказала она

19 февраля постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Меры предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого «теневого флота».

