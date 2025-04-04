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10:52, 4 апреля 2025Россия

Военные несколько часов несли 92-летнюю россиянку на носилках из зоны боевых действий

РИА Новости: При эвакуации из Гуево 92-летняя россиянка прошла 6 километров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военные несколько часов несли 92-летнюю россиянку на носилках, эвакуируя ее из зоны боевых действий в селе Гуево Курской области. Перед этим ей пришлось идти пешком шесть километров, рассказали военнослужащие группировки «Север», передает РИА Новости.

«[Пожилой женщине 1933 года рождения] было очень тяжело идти, но тем не менее она прошла шесть километров — мы ей постоянно помогали», — отметил военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным Большой.

В одной из точек эвакуации в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения женщину встречали с носилками, после чего таким образом ее несли к следующей безопасной зоне еще несколько часов.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали 92-летней пенсионерке в курском селе выходить из дома без одного документа. Речь идет о пропуске, выданном военной комендатурой украинцев.

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