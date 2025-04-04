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09:56, 4 апреля 2025Россия

ВСУ запрещали выходить из дома 92-летней пенсионерке в Курской области без одного пропуска

РИА: Бойцы ВСУ запрещали выходить пенсионерке в Гуево без выданного ими пропуска
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали 92-летней пенсионерке в Гуево Курской области выходить из дома без одного документа. Как выяснило РИА Новости, речь идет о пропуске, выданном военной комендатурой украинцев.

В разговоре с агентством бабушка отметила, что ей нельзя было ходить по селу во время оккупации украинской стороной. Она пояснила, что пропуск ей выдавали двое украинских военнослужащих.

Пожилую женщину сумели эвакуировать, сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.

До этого другая жительница Гуево рассказала, что эвакуация из села в Курской области проходила тяжело из-за погодных условий. Женщина выразила благодарность российским военным, которые буквально несли мирных граждан на руках, защищали и давали пищу.

Ранее российские солдаты вывезли шесть мирных жителей Гуево под минометным обстрелом.

ЖЗЛ
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