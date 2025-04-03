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17:44, 3 апреля 2025Россия

Россиянка рассказала подробности о трудной эвакуации из зоны боевых действий в приграничье

ТАСС: Эвакуация из Гуево Курской области проходила тяжело из-за погодных условий
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Эвакуация из Гуево Курской области проходила тяжело не только из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и в связи с погодными условиями. Подробности о трудностях при выезде из зоны боевых действий в приграничье рассказала местная жительница, передает ТАСС.

По словам россиянки, в группе эвакуируемых было много пожилых людей. Она рассказал, что им пришлось идти пешком по рыхлой земле около шести километров.

Курянка поблагодарила российских военных, которые буквально несли их на руках, защищали и давали пищу. «Слава Богу, мы живы. И доставили нас. Бойцы такие, я не представлю. Это тигры, тигры, они очень любят свою работу. Дай Бог таких побольше», — сказала она.

Ранее сообщалось, что российские военные вывезли шесть мирных жителей Гуево под минометным обстрелом. Работы по эвакуации жителей вели бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии.

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