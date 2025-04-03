Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 3 апреля 2025Россия

Российские военные вывозили мирных под минометным обстрелом в Курской области

ТАСС: Из Гуево Курской области вывезли еще шесть мирных жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российским военным удалось вывезти несколько мирных из приграничного села Гуево Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, шестерых россиян пришлось вывозить из зоны боевых действий под минометным обстрелом. Работы по эвакуации жителей вели бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии.

1 апреля стало известно, что из занятого ВСУ села Гуево Курской области вывезли первых гражданских.

Ранее днем в четверг, 3 апреля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей при эвакуации из населенного пункта. Как рассказал российский военный, на маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности людей.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

    Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

    Дзюба порассуждал о шансах победить Махачева в бою по правилам ММА

    Британский журнал посвятил обложку отрезающему США от остального мира Трампу

    Названо способное изменить ход СВО оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше