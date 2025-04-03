ТАСС: Из Гуево Курской области вывезли еще шесть мирных жителей

Российским военным удалось вывезти несколько мирных из приграничного села Гуево Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, шестерых россиян пришлось вывозить из зоны боевых действий под минометным обстрелом. Работы по эвакуации жителей вели бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии.

1 апреля стало известно, что из занятого ВСУ села Гуево Курской области вывезли первых гражданских.

Ранее днем в четверг, 3 апреля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей при эвакуации из населенного пункта. Как рассказал российский военный, на маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности людей.