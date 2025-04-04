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21:34, 4 апреля 2025Россия

Военный эксперт объяснил отсутствие ракетных ударов по Зеленскому

Военный эксперт Крапивник: По Зеленскому не наносят удар, потому что он выгоден
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» объяснил, почему российские военные не нанесли ракетные удары по президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он посещал Днепропетровскую и Сумскую область.

По его словам, если бы была цель ликвидировать политика, удар был бы нанесен с точностью до секунды, а его отсутствие говорит о том, что украинский лидер пока выгоден.

Крапивник пояснил, что Зеленского «просто ненавидят» простые граждане Украины, а коррупция сокращает средства, которые доходят до армии.

Кроме того, украинский президент своим поведением усугубляет и так непростые отношения с США. «И если сейчас не станет Зеленского, есть вероятность, что на его место может прийти компетентный человек. А нам это нужно? В конце концов, кто-то его да и уберет. Если это будут американцы, то за этим последует еще больший разрыв между США и тандемом Великобритании с Францией. И это нам тоже будет на руку», — заключил эксперт.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал американского лидера Дональда Трампа отказаться от помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и убрать президента республики Владимира Зеленского ради достижения мира в регионе.

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