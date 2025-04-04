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20:10, 4 апреля 2025Силовые структуры

Воюющего за Украину американского наемника осудят в ДНР

В ДНР будут заочно судить воюющего за Украину наемника из США Маккарти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 32-летнего наемника из США Саймона Маккарти, принимающего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, летом 2023 года Маккарти приехал на Украину. Он добровольно вступил в состав военного подразделения «Избранной роты», входящей в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Иностранец прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях на стороне Украины. За это наемник получил 179 тысяч рублей.

В июле 2023 года Маккарти был ранен и доставлен в госпиталь на Украине. В своих социальных сетях он сообщил о планах вернуться на фронт после выздоровления.

Ранее в Донецке суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы наемника из США Роберта Вардаро.

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