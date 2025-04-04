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22:06, 4 апреля 2025Бывший СССР

Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания

Украину на переговорах с США по ресурсной сделке представит юридическая компания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Украину на переговорах с США по соглашению о минералах будет представлять юридическая компания, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По его словам, подобраны три компании, которые готовы представлять интересы Украины на обсуждении ресурсной сделки, власти будут договариваться с одной из них. Как отметил глава государства, на следующей неделе он утвердит правки Киева к соглашению. После чего украинская делегация поедет в США для «диалога с американскими партнерами».

Как добавил Зеленский, это будет техническая команда, лично он в Вашингтон пока не собирается.

Ранее стало известно, что США ждут делегацию Украины для подписания сделки на следующей неделе.

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