Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания

Украину на переговорах с США по ресурсной сделке представит юридическая компания

Украину на переговорах с США по соглашению о минералах будет представлять юридическая компания, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По его словам, подобраны три компании, которые готовы представлять интересы Украины на обсуждении ресурсной сделки, власти будут договариваться с одной из них. Как отметил глава государства, на следующей неделе он утвердит правки Киева к соглашению. После чего украинская делегация поедет в США для «диалога с американскими партнерами».

Как добавил Зеленский, это будет техническая команда, лично он в Вашингтон пока не собирается.

Ранее стало известно, что США ждут делегацию Украины для подписания сделки на следующей неделе.