Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 4 апреля 2025Из жизни

Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на ревнивых бойфрендов

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @fake.trucker / @annieecharlotte

Жительница Великобритании, которая родилась с двумя влагалищами, пожаловалась на ревнивых бойфрендов. Об этом пишет Daily Star.

26-летняя Энни Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Сначала Шарлотт очень переживала по этому поводу и хотела сделать операцию, однако доктора отговорили ее из-за сложности подобного вмешательства.

Некоторое время назад женщина стала снимать откровенный контент и быстро собрала много поклонников. Однако после этого личная жизнь Шарлотт «превратилась в минное поле». Она пожаловалась, что ее бойфренды ревнуют ее к партнерам по съемкам и считают изменой секс на съемочной площадке. «Бывший бросил меня, когда я снялась в мейнстримном порно, хотя его вполне устраивал мой онлайн-контент», — рассказала Шарлотт.

Материалы по теме:
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020

Она также пожаловалась, что некоторые мужчины с отвращением относятся к ее особенности. При этом другие интересуются ей только в сексуальном плане. «Кажется, из-за моей особенности, первое о чем все говорят — это секс. А мне хочется, чтобы человек узнал что-то обо мне, а не о моих влагалищах», — посетовала она.

Ранее Шарлотт рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за врожденного удвоения матки. Женщина обнаружила, что у нее два разных менструальных цикла, поэтому менструации случаются не один, а два раза в месяц.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

    Беженец из Дзержинска притворился мертвым ради спасения от дрона ВСУ

    Россиянам назвали самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

    Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на ревнивых бойфрендов

    Названы семь упражнений для рельефного пресса без походов в спортзал

    НАСА и Vast испытают космическую станцию Haven-1

    Жительница Курской области рассказала об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

    Названо условие открытия границы России и Финляндии

    В ЕС призвали направить Украине принадлежащие России миллиарды евро

    В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше