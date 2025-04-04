Жители Суджи кормили российских солдат и перевязывали им раны после освобождения

ТАСС: Жители Суджи перевязывали раны российских солдат и кормили их

Жители курской Суджи после освобождения города кормили российских солдат и перевязывали им раны. Об этом сообщила местная жительница Екатерина, ее слова передает ТАСС.

«Когда они флаг у нас подняли — так были рады! К нам зашли, а мы им яйца вареные, мяса наготовили, котлет. Говорят, как у бабушки в деревне побывали. Несколько раз к нам приходили, всегда кормили, а как же по-другому?» — сказала женщина.

Ее дочь добавила, что для перевязки ран военнослужащим она взяла из разграбленных аптек все необходимое, что там осталось. Одному военному жительница Суджи не смогла вытащить осколок в руке.

Первые российские военные, которые вошли в Суджу, как рассказала Екатерина, были «черные, как будто их вымазали», и постоянно кашляли. Бойцы ВС России рассказали, что вышли в город из трубы.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ искали раненных российских военных в домах жителей Суджи. Они входили в дома с автоматами и проводили обыски.