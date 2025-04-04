Марк Цукерберг купил один из самых дорогих домов Вашингтона

Марк Цукерберг купил себе в Вашингтоне особняк за 23 миллиона долларов

Создатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг купил себе один из самых дорогих домов в Вашингтоне, столице США. Об этом сообщает газета Politico.

Источник из компании миллиардера заявил, что Цукерберг и его жена Присцилла приобрели особняк в округе Колумбия — так бизнесмен сможет проводить больше времени в столице. Дом стоил 23 миллиона долларов — сделка заняла третье место в списке самых дорогих в Вашингтоне.

Речь идет об особняке площадью 1400 квадратных метров в престижном районе Вудланд-Норманстоун. В Politico предполагают, что дом станет чем-то вроде личного посольства главы Meta. Так он сможет чаще посещать Белый дом, чтобы завоевать расположение новой американской администрации.

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