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16:40, 4 апреля 2025Культура

Звезда Голливуда тайно прибегла к суррогатному материнству ради четвертого ребенка

Суррогатная мать родила для актрисы Мишель Уильямс четвертого ребенка
Андрей Шеньшаков
Мишель Уильямс

Мишель Уильямс. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Голливудская актриса Мишель Уильямс воспользовалась услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает издание People.

Ребенок, имя которого держится в тайне, стал четвертым в семье пятикратной номинантки на премию «Оскар». До рождения малыша, которого выносила суррогатная мать, Уильмс уже воспитывала троих детей вместе с супругом, режиссером Томасом Кейлом. Издание отмечает, что пару с детьми уже заметили на прогулке в Нью-Йорке.

«Мишель и Томас просто невероятно счастливы, что их прекрасная дружная семья стала еще больше. Матильда тоже обожает своих младших братьев и сестер», — сообщил инсайдер изданию.

Первого ребенка, дочку Матильду, Мишель родила в 2005 году в отношениях с культовым актером Хитом Леджером, однако пара рассталась. С нынешним мужем Уильямс обручилась в 2019 году, а в 2020 и 2022 годах у них родились двое общих детей — сын Харт и малыш, имя и пол которого пара до сих пор не обнародовала. Известно, что троих детей Мишель выносила и родила самостоятельно.

Ранее пользователи социальных сетей прокомментировали новые снимки 19-летней дочери Уильямс и Леджера. Некоторые посчитали, что фотографии похожи на сгенерированные искусственным интеллектом.

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