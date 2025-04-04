Звезда Голливуда тайно прибегла к суррогатному материнству ради четвертого ребенка

Суррогатная мать родила для актрисы Мишель Уильямс четвертого ребенка

Голливудская актриса Мишель Уильямс воспользовалась услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает издание People.

Ребенок, имя которого держится в тайне, стал четвертым в семье пятикратной номинантки на премию «Оскар». До рождения малыша, которого выносила суррогатная мать, Уильмс уже воспитывала троих детей вместе с супругом, режиссером Томасом Кейлом. Издание отмечает, что пару с детьми уже заметили на прогулке в Нью-Йорке.

«Мишель и Томас просто невероятно счастливы, что их прекрасная дружная семья стала еще больше. Матильда тоже обожает своих младших братьев и сестер», — сообщил инсайдер изданию.

Первого ребенка, дочку Матильду, Мишель родила в 2005 году в отношениях с культовым актером Хитом Леджером, однако пара рассталась. С нынешним мужем Уильямс обручилась в 2019 году, а в 2020 и 2022 годах у них родились двое общих детей — сын Харт и малыш, имя и пол которого пара до сих пор не обнародовала. Известно, что троих детей Мишель выносила и родила самостоятельно.

Ранее пользователи социальных сетей прокомментировали новые снимки 19-летней дочери Уильямс и Леджера. Некоторые посчитали, что фотографии похожи на сгенерированные искусственным интеллектом.