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13:35, 5 апреля 2025Ценности

45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi снялась в нижнем белье

Певица Татьяна Терешина снялась в кружевном нижнем белье черного цвета
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя певица предстала на кадрах в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом знаменитость похвасталась фигурой. Кроме того, она собрала волосы и надела солнцезащитные очки. «Через месяц мне 46», — подчеркнула знаменитость.

В марте 45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа. Исполнительница разместила кадр, на котором предстала, сидя в машине, в серой футболке и черной куртке.

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