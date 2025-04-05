45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi снялась в нижнем белье

Певица Татьяна Терешина снялась в кружевном нижнем белье черного цвета

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя певица предстала на кадрах в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом знаменитость похвасталась фигурой. Кроме того, она собрала волосы и надела солнцезащитные очки. «Через месяц мне 46», — подчеркнула знаменитость.

В марте 45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа. Исполнительница разместила кадр, на котором предстала, сидя в машине, в серой футболке и черной куртке.