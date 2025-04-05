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22:25, 5 апреля 2025Бывший СССР

Снайпер рассказал об особенностях работы в зоне СВО

РИА Новости: Снайперам на СВО приходится работать на дистанциях 100 и 50 метров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Руль высказался об особенностях работы в зоне специальной военной операции (СВО). Он рассказал об этом РИА Новости.

«Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров», — заявил он.

По словам собеседника агентства, на таких дистанциях нет разницы, «что ты снайпер, что ты штурмовик».

Ранее снайпер Вооруженных сил (ВС) России одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра поразил нескольких украинских военных. Он также отметил, что за время спецоперации вооружение российских снайперов значительно продвинулось вперед.

До этого российский боец в зоне СВО побил рекорд известного советского снайпера. Он уничтожил несколько сотен солдат противника, используя беспилотники.

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