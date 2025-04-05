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07:07, 5 апреля 2025Россия

В российском регионе уничтожили не менее 10 украинских беспилотников

Гусев: В Воронежской области уничтожили не менее 10 украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России уточнижили в Воронежской области не менее 10 украинских беспилотников за ночь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

«Обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.

27 марта ПВО уничтожили несколько дронов в одном из южных районов Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.

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