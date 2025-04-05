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18:39, 5 апреля 2025Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла свой вес на фото в мини-платье

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алекса заявила, что весит 47-49 килограммов
Екатерина Ештокина

Фото: @aleksa___official

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», бывшая возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса раскрыла свой вес на фото в откровенном образе. Публикация и комментарий появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала на фоне моря в зеленом мини-платье с вырезом в области груди. При этом ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее параметрами. Так, бывшая избранница Тимати заявила, что весит 47-49 килограммов при росте 173 сантиметра.

В феврале бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж за фитнес-тренера. По данным издания, бракосочетание откладывалось с осени 2020 года.

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