Бывшая жена Паши Техника подтвердила информацию о его смерти

Бывшая жена Паши Техника Карицкая подтвердила смерть рэпера

Ева Карицкая, бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев) в своем Telegram-канале подтвердила, что рэпер умер.

Женщина разместила совместное фото с музыкантом. «Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала Карицкая под фото.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние рэпера критическое.