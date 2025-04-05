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22:18, 4 апреля 2025Культура

Бывшая жена Паши Техника подтвердила информацию о его смерти

Бывшая жена Паши Техника Карицкая подтвердила смерть рэпера
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: @techniquepashalive

Ева Карицкая, бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев) в своем Telegram-канале подтвердила, что рэпер умер.

Женщина разместила совместное фото с музыкантом. «Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала Карицкая под фото.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние рэпера критическое.

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