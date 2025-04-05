Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти

Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая пообещала наказать причастных к его смерти, пишет «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Карицкая обвинила наркодиллера по имени Эдик в том, что тот напоил Техника алкоголем и наркотическими веществами, зная, что рэпер закодирован.

Кроме того, бывшая жена рэпера рассказала, что последняя девушка покойного — Кристина — также пропала, узнав о смерти музыканта. Карицкая пообещала ее заставить оплатить транспортировку тела и похороны Техника.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние артиста критическое.