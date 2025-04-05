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18:43, 5 апреля 2025Россия

В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки дрона

Глава Мордовии Здунов ввел режим ЧС в Саранске после ночной атаки беспилотника
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

После ночной атаки беспилотника губернатор Мордовии Артем Здунов принял решение ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

Глава региона пояснил это решение стремлением обеспечить безопасность жителей города. По его словам, все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС и знают их порядок.

Здунов указал, что жителей близлежащих домов и социальные учреждения переместят в места временного размещения, где будут медики и психологи. Что конкретно им угрожает, губернатор не объяснил.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске в ночь на субботу, 5 апреля. В результате в районе предприятия. Губернатор отмечал, что в ликвидации последствий атаки задействованы все силы и средства, работают оперативные и экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.

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