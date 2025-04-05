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08:08, 5 апреля 2025Культура

Генконсул России в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

Генконсул РФ в Пхукете Иванов подтвердил смерть Паши Техника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @techniquepashalive

Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов в беседе с РИА Новости подтвердил смерть музыкант Паши Техника.

Дипломат уточнил, что гражданин РФ Павел Ивлев (настоящая фамилия рэпера) скончался 5 апреля. Он выразил соболезнования близким и родным.

Иванов добавил, что генконсульство продолжает контактировать с больницей, где находился Техник, а также с представителями артиста, и оказывает все возможное содействие, в том числе для репатриации тела на родину.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние артиста критическое.

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