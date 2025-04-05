На Украине ответили на вопрос о судьбе страны

Депутат Дубинский указал на выбор Украины между потерей 20% территории или всей

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Украина стоит перед выбором. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский ответил на вопрос о судьбе страны и подчеркнул, что Украина рискует 20 процентов территории сейчас или всю в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация зависит от позиции США в регулировании украинского кризиса.

«Фактически, вопрос сегодня стоит так: соглашаться на 20 процентов потерь территории и вассальную зависимость от США на остальных 80 процентов через подписание договора о минералах или потерять все 100 процентов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может предложить сделку по природным ресурсам, на которую не согласится Украина. Таким образом он обвинит украинского лидера Владимира Зеленского в ее провале.