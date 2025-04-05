Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:57, 5 апреля 2025Бывший СССР

На Украине ответили на вопрос о судьбе страны

Депутат Дубинский указал на выбор Украины между потерей 20% территории или всей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Украина стоит перед выбором. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский ответил на вопрос о судьбе страны и подчеркнул, что Украина рискует 20 процентов территории сейчас или всю в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация зависит от позиции США в регулировании украинского кризиса.

«Фактически, вопрос сегодня стоит так: соглашаться на 20 процентов потерь территории и вассальную зависимость от США на остальных 80 процентов через подписание договора о минералах или потерять все 100 процентов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может предложить сделку по природным ресурсам, на которую не согласится Украина. Таким образом он обвинит украинского лидера Владимира Зеленского в ее провале.

    Обсудить
    Последние новости

    В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии по Украине. Москва еще в 2022 году не признала ее мандат

    В ООН оценили влияние введенных Трампом пошлин на мировую торговую систему

    Украину обвинили в распространении фейков об ударе по Кривому Рогу

    Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола

    Умер сценарист фильмов «9 рота» и «Стиляги»

    Угрозу цунами объявили у берегов Папуа-Новой Гвинеи

    Бывшая глава МИД Австрии назвала главное качество русских

    В Германии удивились из-за ситуации в ВСУ

    МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

    На Украине ответили на вопрос о судьбе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше