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06:51, 5 апреля 2025Бывший СССР

Названа мертвая зона в Херсонской области

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную Вооруженными силами страны (ВСУ) правобережную часть региона в мертвую зону. Его слова приводит РИА Новости.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — отметил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что из Херсона слышны только мрачные вести. По его словам, город почти полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими военными.

Ранее Сальдо сообщил, что принятие решения по восстановлению Каховской гидроэлектростанции откладывается до окончания боевых действий. «Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу», — добавил он.

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