Угрозу цунами объявили у берегов Папуа-Новой Гвинеи из-за землетрясения

Угрозу цунами объявили в связи с землетрясением у берегов Папуа-Новой Гвинеи, следует из данных на сайте Национального центра предупреждения о цунами в США.

Вечером в пятницу, 4 апреля, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении у побережья региона Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Эпицентр толчков располагался на глубине 49 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах пока нет.

В этот же день мощное землетрясение зафиксировали в Мьянме. По данным специалистов, его магнитуда составила 4,9 балла, эпицентр находился в 53 километрах от города Мандалай, а очаг залегал на глубине 35 километров.