NE: РФ ответила на провокации Токио залпами крейсера «Варяг» в Японском море

Российский крейсер «Варяг» дал залп во время учений в Японском море в ответ на провокации Токио. Об этом пишет китайский портал NetEase (NE).

В публикации отмечается, что стрельба из орудий боевого корабля российского флота была произведена во время визита в Японию американского министра обороны Пита Хегсета. Он прибыл для обсуждения военных расходов и увеличения военного присутствия США в регионе.

Китайские журналисты назвали залпы предупреждением и обратили внимание на то, что Вашингтон и Токио после этого не сделали никаких публичных заявлений, хотя подобные действия обычно критикуются японской стороной.

Ранее директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. По ее словам, Токио неоднократно предупреждали о последствиях наращивания военно-технического сотрудничества с Западом.