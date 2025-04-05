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01:02, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

Ракетный крейсер «Варяг» дал залп в ответ на провокации Японии

NE: РФ ответила на провокации Токио залпами крейсера «Варяг» в Японском море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российский крейсер «Варяг» дал залп во время учений в Японском море в ответ на провокации Токио. Об этом пишет китайский портал NetEase (NE).

В публикации отмечается, что стрельба из орудий боевого корабля российского флота была произведена во время визита в Японию американского министра обороны Пита Хегсета. Он прибыл для обсуждения военных расходов и увеличения военного присутствия США в регионе.

Китайские журналисты назвали залпы предупреждением и обратили внимание на то, что Вашингтон и Токио после этого не сделали никаких публичных заявлений, хотя подобные действия обычно критикуются японской стороной.

Ранее директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. По ее словам, Токио неоднократно предупреждали о последствиях наращивания военно-технического сотрудничества с Западом.

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