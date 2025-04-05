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19:16, 5 апреля 2025Мир

Республиканскую партию США предупредили о «кровавой бане»

Сенатор Тед Круз: Республиканскую партию ждет кровавая баня в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Sophie Park / Reuters

На промежуточных выборах в 2026 году Республиканскую партию США ждет «кровавая баня». Об этом предупредил сенатор от этой партии Тед Круз. Его процитировало издание Financial Times.

По его словам, это случится, если тарифы президента США Дональда Трампа вызовут в стране рецессию. Кроме того, Круз считает, что американскую экономику постигнет ужасная судьба в ситуации полномасштабной торговой войны, которая разразится, если тарифы США и ответные тарифы других стран будут действовать долгое время.

Круз предупредил, что итогом экономических проблем США будет победа политических противников республиканцев.

«Вы столкнетесь с демократической Палатой представителей, и вы даже можете столкнуться с демократическим Сенатом», — сказал Круз.

Ранее в Европейском центральном банке заявили о том, что действия Трампа означают начало конца эпохи свободной мировой торговли.

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